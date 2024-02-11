أطفال "أهل مصر" في زيارة لمصنع كيما بأسوان

زار صباح اليوم الأحد الأطفال المشاركون في الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة "مشروع أهل مصر"، مصنع كيما للكيماويات بمحافظة أسوان.

وانطلق هذا الأسبوع من محافظة أسوان تحت إشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقيلم القاهرة الكبرى، والمشرف العام على المشروع، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من فبراير الجاري، وكانت زيارة مصنع كيما ٢ باكورة زياراته.

وخلال الزيارة استمع الأطفال خلال الزيارة لشرح مفصل حول المصنع وقوته الإنتاجية من المهندس يحيي مصطفى الصغير مدير إدارة تشغيل الأمونيا بالمصنع، وبعد الشرح أبدى الأطفال من محافظات القاهرة والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسوان إعجابهم بالمصنع ومساحته الكبيرة مشيرين إلى سعادتهم بالتعرف على واحد من أهم مصانع الكيماويات في مصر، والتي تساهم في تقديم السماد المدعم للفلاح علاوة على الإسهام في توسيع الرقعة الزراعية. الأمر الذي يؤكد على أهمية الأسابيع الثقافية لمشروع أهل مصر التي تُمكّن الأطفال من أكتشاف مشروعات عملاقة ومناطق جديدة في مختلف محافظات مصر.

يعد هذا الأسبوع هو التاسع والعشرون من عمر مشروع دمج أطفال المناطق الحدودية "أهل مصر" والذي يهدف لدمج أطفال المناطق الحدودية من خلال اجتماعهم في محافظة من محافظات مصر الحدودية تختلف في كل مرة عن سابقتها، ويختلف معها بطبيعة الحال برنامج الزيارات وتتنوع الورش التي تُقدم للأطفال.

ويشهد هذا الأسبوع تنظيم مجموعة من الورش الثقافية والفنية وهي، أولا: الورش الأدبية، ومنها ورشة تعليمية لكتابة السيناريو تقديم الكاتب وليد كمال، وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر تقديم الشاعر محمود الحلواني.

ثانياً: ورش الفنون التشكيلية، ومنها ورشة الرسم بالموسيق تقديم الفنان الدكتور وائل عوض وورشة الكاريكاتير تقديم الفنان عمرو فهمي، وورشة الرسم على السيراميك بعنوان"تأثير الفن على معالجة عادات العقل والسلوك"، تقديم الفنانة الدكتورة مريم الأمين.

ثالثاً: ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومنها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، تنفيذ الفنان محمد مراد، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة، تنفيذ السيدة نجوى عبد العزيز، وورشة تعليم الأركت الخشبي، تنفيذ الفنان حسنى إبراهيم، وورشة تعليم الشنط بالشبك، تنفيذ الفنانة أمانى ربيع، وورشة تعليم الشنط بالخرز، تنفيذ السيدة منى عبد الوهاب، وورشة الخيامية تنفيذ الفنان خالد عبد المجيد، وورشة ورشة أصنع كتابك، تنفيذ الفنانة الدكتورة أميرة سعد.

رابعاً: ورش فنون الأداء، وتتضمن ورشة صناعة الفيلم، تقديم المخرج حامد سعيد، وورشة مسرح بشرى تقديم المخرج ياسين الضو، ورشة موسيقى، تقديم الفنان ماهر كمال، ورشة مسرح العرائس والأراجوز تقديم الفنان ناصر عبد التواب.