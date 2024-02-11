رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير 2024، انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعي 2023 /2024 بمختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة مطروح جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل لاستقبال الطلاب والطالبات، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

وأشار رئيس الجامعة إلى انتظام سير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسى الثاني، لافتا إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات وإعلان جداول المحاضرات لمختلف الفرق الدراسية.

وشدد الدكتور مصطفى النجار على تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك ضرورة توفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب والطالبات،

داعيًا لضرورة المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الطلابية بما يساهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.