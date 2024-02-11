وزير التعليم يتابع انتظام الفصل الدراسى الثاني بالقليوبية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فى مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته سير انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والأباء بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية.

كما يعقد الوزير مع مديرى اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى.