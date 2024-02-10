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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

شاهد.. نجوم الأهلي في عزاء والد أحمد نبيل كوكا

عزاء والد أحمد كوكا
عزاء والد أحمد كوكا
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توافد المئات من الأصدقاء ونجوم الأهلي على عزاء والد نجم الأهلي أحمد نبيل كوكا؛ في البساتين؛ بعد تشييع المئات ظهر اليوم جثمان والد نجم الأهلي .     

وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي والكرة المصرية على أداء واجب العزاء في والد أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي ومنتخب مصر؛ من بينهم مجدي قفشة ومحمد هاني ومحمود كهربا وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء، وحسام عبد المجيد. 

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل كوكا في وفاة والده ، وقال الأهلي، في بيان العزاء:  رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان'.

عزاء والد أحمد نبيل كوكا

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نجوم الأهلى الزمالك عزاء والد أحمد نبيل كوكا