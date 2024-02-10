جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ جاهزية الجامعة لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، وإعلان الجداول لمختلف البرامج، والفرق الدراسية، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ؛ حيث تبدأ الدراسة غداً، وتستمر لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 30 من مايو 2024، وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024.

ووجه ‏رئيس جامعة أسيوط؛ بالانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وضرورة انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني، والتنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية؛ لتنمية الوعي، واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ إلى انتهاء الجامعة من أعمال الصيانة للمدن الجامعية، وإتمام جاهزيتها؛ لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة، وسير العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية، وإعلانها، وإتمام التجهيزات اللازمة، والمدرجات، وقاعات الدراسة، والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية؛ للمنشآت الجامعية.