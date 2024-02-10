"الإرياني" يدعو لضغط دولي على "الحوثيين" لفك الحصار عن تعز

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لفك "الحصار المميت" عن محافظة تعز دون قيد أو شرط.

شدد على أهمية تعزيز قدرات الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

أكد الإرياني أن "الحصار الخانق" الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على محافظة تعز تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين، خاصة المرضى والنساء والأطفال.

تُعدّ هذه المطالبة من الإرياني تعبيرًا عن موقف الحكومة اليمنية الثابت من ضرورة فك الحصار عن تعز.

تُسلّط الضوء على خطورة الحصار على حياة المدنيين في تعز.

تُؤكّد على أهمية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين.