البرلمان العراقي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد تصاعد التوتر بين العراق والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وذكر المجلس في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية أن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الحكومة طالب بتنفيذ قرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020، الذي يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق.

برر المندلاوي هذا الطلب بتطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب بقاءها.

وعبّر البرلمان عن استنكاره ورفضه للاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان.

أدان البرلمان بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية، في إشارة إلى الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف في العراق يُعتقد أنّها مرتبطة بإيران.