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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تنعى رئيس الوزراء الهولندي الأسبق دريس ڤان اغت

رئيس الوزراء الهولندي
رئيس الوزراء الهولندي الاسبق دريس ڤان اغت
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نعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ممثلة برئيسها الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وكافة اعضائها، رئيس الوزراء الهولندي الاسبق دريس ڤان اغت، احد ابرز الشخصيات السياسية التي علمت من اجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

قالت اللجنة الرئاسية: ان فلسطين خسرت واحدة من ابرز الشخصيات التي افنت حياتها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، واسس “منتدى الحقوق”، الذي قاد من خلاله العديد من الحملات لمناصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بتحقيق العدالة ومنح شعبنا كافة حقوقه المشروعة، كما اصدر كتاب باسم “انتفاضة ضد الظلم ومأساة الشعب الفلسطيني”، وحارب بشدة المواقف المؤيدة للاحتلال الاسرائيلي.

الجدير بالذكر الرئيس محمود عباس، قلد الراحل ڤان اغت بوسام القدس في العام ٢٠٢١، كما كرمته اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، تقديرا لجهوده المستمرة والداعمة لفلسطين قضية وشعبنا.

 


 

 

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الوزراء الهولندي الاسبق دريس ڤان اغت الشعب الفلسطيني