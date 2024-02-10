بالصور.. مدارس جنوب سيناء تتجمل استعدادًا للفصل الدراسي الثاني

"مدرستنا بيتنا الثاني" شعار يجسده على أرض الواقع فريق العمل داخل مدارس جنوب سيناء، الذي يعمل بقلب رجل واحد يقوده مديري المدارس، مؤكدين أن المدرسة بيتهم الثاني؛ استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه غدًا الأحد بجميع مدارس المحافظة.
ورصدت "البوابة نيوز"، اليوم السبت، الاستعدادات التامة للمدرسة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، من أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ودهانات وتخطيط ملاعب وتزيين وتجميل، وتهذيب الأشجار بجانب تطهير وغسل خزانات المياهن وجاهزية الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة وغيرها لاستقبال الطلاب.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد بجميع مدارس المحافظة، وتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024/2023 والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب.
ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الالكتروني
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning