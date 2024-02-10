غارة جوية إسرائيلية تستهدف سيارة في إقليم الخروب شمالي صيدا

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في منطقة إقليم الخروب شمالي مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني، وذلك في تصعيد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، حيث يبعد مكان الاستهداف بضعة كيلومترات عن العاصمة اللبنانية بيروت.

وأسفر الاستهداف الإسرائيلي حتى الآن عن سقوط 3 ضحايا على الأقل ويجري العمل على تحديد هوياتهم.

وتعد المنطقة المستهدفة اليوم أقرب نقطة يتم الاعتداء عليها من العاصمة اللبنانية بيروت منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل في الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وسبق أن استهدفت إسرائيل بصواريخ من مسيرة مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيرو في الثاني من شهر يناير الجاري، وهو ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري وعدد من مرافقيه.

على صعيد متصل، أعلن حزب الله اليوم استهداف ثكنة ‏برانيت الاسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.