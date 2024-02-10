إزالة الإشغالات بمنطقة مزلقان السكة الحديد بمنوف

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة.

حيث قام وليد سالم نائب رئيس مركز ومدينة منوف، بمتابعة أعمال قسم الاشغالات بالمجلس بالمشاركه مع شرطه المرافق حيث تم شن حمله اشغالات بمدينه منوف تم فيها فض السوق بمناطق مزلقان السكة الحديد والحشاشة وميدان المحطة وشارع الجلاء بمدينة منوف، وتم رفع الاشغالات وإزالة التعديات بهذه المناطق واحداث سيوله مرورية فورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد رئيس مركز ومدينة منوف، على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز برفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.