في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. أهم مؤلفاته وأقواله المأثورة

زي النهاردة 9 فبراير 2012 توفي خبير التنمية البشرية الدكتور إبراهيم الفقي، نتيجة تصاعد حريق بالعمارة المقيم فيها مما أدي لوفاته ، وهو من مواليد 1950 محافظة الجيزة.

بدأ حياته بالتريب علي لعبه تنس الطاولة وحصل علي بطولة الجمهورية أكثر من مرة ، وفاز في بطولة العالم لتنس الطاولة التي أقيمت بألمانيا 1969، وتزوج من ابنة عمه آمال الفقي، وأنجب منها ابنتيه نانسي ونرمين ، ثم سافر إلي كندا وعمل بأقل الوظائف منها حارس عقار وعامل بالفندق لغسيل الاطباق.

وكان أخر كلمات الدكتور إبراهيم الفقى على حسابه بموقع تويتر "ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك.. بينما الناس العظماء هم الذين يشعرونك أنك باستطاعتك أن تصبح واحدا منهم".

وعن شهاداته العلمية حيث حصل علي شهادات دولية وشهادة الدكتوراة في التنمية البشرية في كندا، كما درس في علم الإدارة والطاقة البشرية وديناميكية التكيف العصبي، ونظرا لدرجاته العلمية أصبح محاضرا في أكثر من دولة في العالم وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية حضرها حوالي 600 الف من الدارسين والباحثين.

ومن أهم كتبه فن اتخاذ القرار وقوة التحكم في الذات والطريق الي القمه ، غير حياتك في 30يوم ، حياة بلا توتر، الطريق الي النجاح

ومن أقواله المشهورة"أتريد السعادة حقا.. لا تبحث عنها بعيداً إنها بداخلك"..

احذر ان تكون أهدافك مجرد أمنيات.. أو رغبات.. فتلك بضاعة الفقراء.

سامح، وأطلق سراح الماضي.

لا يوجد إنسان تعيس، ولكن توجد أفكار تسبب الشعور بالتعاسة.

