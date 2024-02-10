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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. جلسة تحفيزية لجوميز وتأهيل لفتوح وحمدي

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، تدريباته اليوم السبت، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة عشرة للدوري يوم 19 من الشهر الجاري .

شهد المران جلسة تحفيزية للمدرب جوزية جوميز والذي طالب اللاعبين ببذل أقصي جهد في التدريبات والظهور بمستوي مميز في المباريات المقبلة محليا وفي افريقيا .

وخاض أحمد حمدي تدريبات تأهيلية على هامش المران من أجل التعافي من إصابة العضلة الضامة التي ضربته مؤخرا .

فيما حصل ناصر منسي مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات بسبب معاناته من إصابة في القدم والتي تعرض لها في المباراة الودية الأخيرة بين الفريق الأول وفريق الشباب .

كما واصل أحمد فتوح ظهير الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص به من أجل التعافي من إصابة مزق العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا مع المنتخب الوطني الأول ز

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