رئيس جامعة بنها يطلق الدورة التدريبية للموظفين بمركز إعداد القادة

أطلق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالجهاز الإداري من المديرين والعاملين بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها خلال الفترة من 10 وحتى ١٢ فبراير الجاري بمركز إعداد القادة بالجامعة.

بدأت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالوقوف في طابور الصباح وتحية العلم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، أنه جرى تنفيذ 15 دورة للطلاب بالجامعة تحت مسمى قادة المستقبل لطلاب الجامعة وخريجيها وبعض منتسبي الجامعة من الجهات التنفيذية.

وكذلك دورتين للجهاز الإدارى بالجامعة ويتم الإعداد والتحضير لسلسلة من الدورات بهدف خلق كوادر وقيادات مثالية قادرة على النهوض بالوطن.

وأضاف الجيزاوي، أن برنامج الدورة يتم على مدار 3 أيام يتضمن 8 محاضرات حول تسويق الذات وأثره على صناعة الشخصية القيادية.

إطلاق الدورة التدريبية

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