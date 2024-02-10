ضبط أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص لحيازة 100 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق بإجمالي وزن خمسة أطنان تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بهدف تحقيق هامش ربح غير مشروع، حيث تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.