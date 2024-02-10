اندلاع حريق في منزل بحي الجنينة شرق رفح جراء القصف الإسرائيلي المكثف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال قامت بقصف جديد استهدف منزل عائلة غنام بحي الجنينة شرق رفح جنوبي قطاع غزة، ما تسبب بنشوب حريق في المنزل.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 18 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على منزل وشقة سكنية وسط وشمالي رفح، وأوضحت أن عدد من الجرحى الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء غارة من الطيران الحربي استهدفت محيط بلدية حي النصر شمال رفح.

ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين في كل مكان داخل قطاع غزة، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على مئات النازحين الفلسطينيين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية في رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب في كارثة إنسانية.

وفي اليوم الـ 127 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام.