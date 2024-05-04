الغرفة التجارية تكشف أسباب انخفاض أسعار 20 ماركة سيارة خلال أبريل 2024

أكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، متوقعا حدوث انتعاشة حقيقة في المبيعات خلال الشهور المقبلة بعد ثبات الأسعار.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن حوالي 20 علامة سيارات في السوق المصرية خفضت أسعارها بقيمة تتجاوز النصف مليون جنيه، موضحا أسباب هذه الانخفاضات والتي تتمثل في تراجع سعر الصرف والتسعير الخاطئ لبعض الطرازات، بالإضافة إلى حالة الهلع التي أصابات بعض المستثمرين في السيارات بعد بدء تراجع الأسعار، وتخوفهم من تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.

وتابع قائلا: "هناك بعض الأشخاص كانوا يشترون سيارات بدلا من الذهب بهدف الاستثمار، ومع تحرير سعر الصرف وتراجع الدولار، قاموا بحرق الأسعار على العديد من الطرازات، حيث أن البعض كان لديه مخزون كبير منذ منتصف 2023".

وتوقع زيتون، حدوث تخفيضات سعرية جديدة في سوق السيارات حال فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السيارات، ولكن هذه التخفيضات لم تحدث بين ليلة وضحاها، ولكن تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لحين التعاقد على "الأورد" من الشركة الأم وحتى وصوله السوق المصري.

وأشار زيتون، إلى أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت أيضا على سوق المستعمل الذي ارتفعت أسعارها قبل تحرير سعر الصرف بقيمة كبيرة، فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع بـ 400 ألف جنيه وصل سعرها إلى المليون جنيه.