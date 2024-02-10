«اتخضيت على نفسي».. آمال ماهر تنفي شائعات اختطافها في الفترة الأخيرة 

ظهرت المطربة آمال ماهر بعد فترة غياب استمرت سنوات مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت عن شائعات اختطافها، قائلة: "شائعات اختطافي اللي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي فرحتني لأن ده يدل على حب الناس ولكن بقولهم أنا بخير مفيش أي حاجة خالص ودي كانت مجرد إشاعات زي أي حاجات كتير بتحصل في الوسط".

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية": "تعبي ومرضي كان مأجل إني أطلع أقول للناس أنا كويسة والشائعات المرة دي كانت بزيادة، اتخضيت على نفسي كنت فاكرة أنه يومين والموضوع ينتهي لقيته عمال يزيد ونزلت صورة لقيت الناس قالت إن الاكونت مش في إيديها".

وأضافت ماهر: "أنا قليلة الظهور على السوشيال ميديا وكنت مريضة جدًا مقدرتش أطلع خوفت اطلع بشكلي في الوقت ده يقولوا هي فعلًا مخطوفة وطلعت دقيقتين قالوا مش هي ومش في بيتها، وقرايبي واصحابي كانوا قلقين عليا ومكنوش مصدقني وأنا بكلمهم إني بخير خاصة إني كنت تعبانة فقالوا فعلًا هي مخطوفة".

الجدير بالذكر أن، المطربة آمال ماهر قدمت الفترة الأخيرة أحدث أعمالها الغنائية "كسبتوا الرهان" من ألبوم "أنا كويسة" وحققت أعلى نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".