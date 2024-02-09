الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل طواقمنا في مستشفى الأمل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا من طواقم الإسعاف والعاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني، ومرافقي الجرحى والمرضى في مستشفى الأمل التابع للجمعية بخان يونس في غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى الأمل في قطاع غزة، ضمن خطة لإخراج المستشفى عن الخدمة، حتى يضمن أن القطاع بلا أي خدمات طبية.

وحمل القدرة الاحتلال مسؤولية المتواجدين في مستشفى الأمل بقطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يدمر المنظومة الصحية في القطاع، وأن المجتمع الدولي لم يقدم أي دعم رغم نداءات المواطنين في قطاع غزة.

وشدد على أن 70% من المساعدات الطبية التي تدخل القطاع، لا يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن الاحتلال يتعنت ويرفض عودة الطواقم الطبية إلى شمال القطاع رغم المناشدات الدولية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى احتماء عناصر من حركة حماس في مستشفى الأمل بقطاع غزة، فإنه سيقوم بإجراء مسح مركز لتحديد مواقع العناصر.

وأضاف التقرير أن الجيش الاحتلال سيواصل العمل وفقا للقانون الدولي ضد حركة حماس في قطاع غزة، مع توخي الحذر والحساسية تجاه السكان المدنيين.

وتُعد هذه الحادثة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.

وتدعو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية طواقمها ومرافقها الطبية من هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وتُطالب الجمعية أيضًا بضمان وصول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة دون قيود، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.