خطأ كبير.. تعليق محمود حميدة على دعوات إلغاء المهرجانات الفنية

كشف الفنان محمود حميدة، عن رأيه في الدعوات التي أطلقها البعض من أجل إلغاء المهرجانات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من عدوان إسرائيلي

وقال حميدة خلال تواجده في حفل افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن إلغاء المهرجانات الفنية خطأ كبير ولكن يمكن إلغاء مظاهر الاحتفال تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.