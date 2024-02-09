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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

النمسا وإستونيا تؤكدان على أهمية الشراكات القوية في الاتحاد الأوروبي

النمسا
النمسا
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اتفقت النمسا وإستونيا على أن الشراكات القوية داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال مباحثات اليوم الجمعة،أجراها المستشار النمساوي كارل نيهمر مع رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، التي تقوم بزيارة رسمية إلى فيينا.

وتناول جدول الأعمال القضايا والتهديدات الجيوسياسية الحالية في العالم، وخاصة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحرب في غزة، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية الأخرى مثل الهجرة غير الشرعية.

وأكد البيان الصادر عن المستشارية النمساوية أن السلام هو أعظم القيم الأوروبية، ولذلك فإن النمسا وإستونيا كدول ديمقراطية يجب عليها أن تدافع عن أنفسها ضد التهديدات على جميع المستويات.

وأعرب نيهمر وكالاس عن التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع والاقتصاد والطاقة.

النمسا إستونيا الاتحاد الأوروبي