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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان.. طرح البوستر الدعائى لمسلسل بيت الرفاعي

امير كرارة
امير كرارة
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طرحت منصة watch it الرقمية البوستر الدعائى لمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وعلقت المنصة على البرومو الدعائى للمسلسل "إنتظروا النجم أمير كرارة فى مسلسل بيت الرفاعى، متوفر فى جميع أنحاء العالم".

المسلسل بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، محمد لطفى، احمد رزق، سيد رجب، ميرنا نور الدين، تأليف بيتر ميمى والإخراج أحمد نادر جلال.

شارك الفنان أمير كرارة فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سوق الكانتو"، بطولة مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، ثراء جبيل، محمود البزاوى، محمد عبدالعظيم، تأليف هانى سرحان، والإخراج حسين المنباوى.

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IMG_20240209_171455
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