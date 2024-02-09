نتنياهو يأمر بالاستعداد لإخلاء رفح تمهيدًا لعملية عسكرية واسعة ضد حماس

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح المكتظة بحوالي مليون فلسطيني نازح، وذلك تمهيدًا لبدء عملية عسكرية واسعة للقضاء على ما تبقى من كتائب لحركة حماس.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه "من الواضح أن عملية عسكرية ضخمة في رفح تجبرنا على إخلاء المدنيين من منطقة القتال".

وأوضح البيان بأن "رئيس الوزراء أعطى توجيهاته للجيش والأجهزة الأمنية بأن تقدم للمجلس الحربي خطة مضاعفة، لإخلاء المدنيين والقضاء على الكتائب".

وقال إنه "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وترك أربعة كتائب لحماس في رفح".

وتقول إسرائيل إن رفح هي آخر معاقل حماس، وإن هناك حاجة لإرسال قوات لاستكمال خطة اسرائيل للقضاء على الحركة المسلحة.

تحدّياتٌ إنسانيةٌ

تواجه إسرائيل تحدّياتٍ إنسانيةً كبيرةً في ظلّ وجود ما يُقدّر بنحو 1.5 مليون فلسطيني متكدّسين في رفح بعد فرارهم من القتال في أنحاء أخرى من غزة.

يُثير إخلاء مدينة رفح مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

تُطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف التصعيد ووضع حدٍّ للعمليات العسكرية في غزة.

وتُؤكّد هذه الخطوة على أنّ إسرائيل لا تُبدي أيّ استعدادٍ للتفاوض مع حماس، ممّا قد يُؤدّي إلى استمرار الصراع في قطاع غزة.