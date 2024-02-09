أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة لتشمل معظم الأعيرة الذهبية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت منصات بيع وشراء الذهب عن صعود الذهب أمس الخميس بقيمة 150 جنيه في الجرام الواحد.

ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 4057 جنيهًا للبيع و4171 جنيهًا للشراء و عيار 21، فقد بلغ 3650 جنيهًا للبيع و3550 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر سعر أوقية الذهب بنحو 2037 دولار للبيع و2039 دولار للشراء، عيار 18 نحو 3042 جنيهًا للبيع و3128 جنيهًا للشراء و عيار 14 نحو 2373 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء.

وأخيرا سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.8 ألف جنيه للشراء.