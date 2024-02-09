بعد تحذير الصحة العالمية.. دراسات تؤكد أضرار المحليات الصناعية

بدائل السكر، المعروفة أيضًا باسم المحليات الصناعية أو غير الغذائية، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأكل الصحي في الوقت الحالي، حيث تُستخدم هذه المواد لتحلية الأطعمة والمشروبات دون زيادة في السعرات الحرارية أو ارتفاع مستويات السكر في الدم. عادةً ما تكون أكثر حلاوة من السكر بعدة مرات، وتستخدم بشكل شائع لتقليل السعرات الحرارية أو التحكم في مستويات السكر في الدم أو الوزن.

وفي وقت سابق أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة في مايو 2023، تنص على عدم استخدام هذه البدائل لتحكم في الوزن أو تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية، وتعتبر المحليات الصناعية ليست عوامل غذائية أساسية وليس لها قيمة غذائية، ويُحث الناس على تقليل استهلاك الحلاوة بشكل عام لتحسين صحتهم.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للمحليات الصناعية قد يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم السعرات الحرارية والشهية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت ويثير مخاوف بشأن الآثار الصحية طويلة المدى، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ليس هذا فقط لكن بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من تأثيرات جانبية مثل الصداع والصداع النصفي وتغيرات في تكوين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء. يجب أن يكون الاستهلاك معتدلًا، ويجب مراعاة المخاطر المحتملة والاستهلاك بحكمة.