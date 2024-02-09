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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الدفاعات الجوية السورية تُسقط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين غربي دمشق

الأجواء السورية
الأجواء السورية
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تمكّنت منظومات الدفاع الجوي السورية من إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين دخلتا الأجواء السورية من اتجاه الجولان السوري المحتل.

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن طائرتين مسيرتين خرقتا الأجواء السورية بعد ظهر اليوم الجمعة، من اتجاه الجولان السوري المحتل.

تصدّت الدفاعات الجوية السورية للطائرتين المسيرتين وأسقطتهما غربي دمشق.

لم يتمّ الإعلان عن أيّ إصابات أو أضرار ناتجة عن هذه الحادثة.

تأتي هذه الحادثة في سياقٍ من الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للأجواء السورية.

تُنفّذ إسرائيل غاراتٍ جويةً على مواقع داخل سوريا بشكلٍ دوريّ، بحجّة استهداف مواقع إيرانية أو تابعة لحزب الله.

تُندّد سوريا بهذه الانتهاكات وتُؤكّد على حقّها في الدفاع عن سيادتها وأجوائها.

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