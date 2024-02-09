استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ غدًا السبت ..

وجهت محافظ دمياط بالتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير كافة الأساسيات و مناخ ملائم يضمن نجاح سير اليوم الدراسى ، كما وجهت بتواجد جميع المعلمين و العاملين بالمدارس و التشديد على منظومة الانضباط الإدارى .

وشددت "عوض" على ضرورة نكثيف أعمال النظافة داخل المدارس والتنسيق مع الوحدات المحلية لشن حملات للنظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس ، موجهة أيضًا بمراجعة الفصول والتأكد من وجود مصادر للتهوية الجيدة والانارة ، وإقامة طابور الصباح وتحية العلم وذلك لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت استعدادات استقبال الفصل الدراسى الثانى بعدد ١١١٢ مدرسة بالادارات التعليمية العشر على مستوى المحافظه و ذلك لاستقبال ٤١٣٥٣٠ طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية.