رئيس حزب الاتحاد: قرارات الحزم الاجتماعية الجديدة تعكس الاهتمام باحتياجات المواطنين

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنَّ توجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزم اجتماعية جديدة ورفع الأجور والرواتب، رغم إلغاء بعض الدول الكبرى للدعم المخصص لمواطنيها بسبب الأزمات العالمية، يعكس اهتمامه الكبير باحتياجات الشارع والمواطنين في الداخل رغم الظروف المحيطة الصعبة.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر لا يمكنها إلغاء الدعم، حرصًا منها على الفئات الأكثر احتياجًا وشعورها بالمواطن البسيط وأصحاب الدخول الأقل في المجتمع، موضحًا: «قرارات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الرئيس السيسي للمواطن والفئات الأكثر احتياجًا».

وتابع رئيس حزب الاتحاد: «هذه القرارات ستكون استكمالًا لمنظومة الاصلاح، وهناك تقارب بين الحزم الاجتماعية الهائلة التي تم إطلاقها، ما يعكس الدعم الكبير من الدولة لمواطنيها"، حيث تأتي هذه القرارات استمرار لجهود الرئيس السيسي واهتمامه بملف الحماية والرعاية الاجتماعية الذي شهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطن والتخفيف من تداعيات وآثار الأزمات العالمية المتتالية وأثرت بالسلب على اقتصادات دول كبرى وبالتبعية على الاقتصادات الناشئة.