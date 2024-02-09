خبير: الدولة تعمل على دعم الاقتصاد بتعزيز مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار من خلال إقامة مشروعات ضخمة تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ رؤوس الأموال وتوطينها في الاقتصاد المصري.

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّ توطين مشروعات ذات رؤوس أموال أجنبية في الداخل المصري سيساهم في زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، خاصة ان هذه المشروعات ستقام وتشغل بواسطة الأيادي المصرية والشركات الوطنية بمواد خام محلية.

وتابع الخبير الاقتصادي: «الاستثمارات التي سننجح في جذبها للداخل ستحدث نقلة نوعية في المشروعات وستعمل على زيادة القيمة المضافة على ما لدينا من موارد اقتصادية موجودة بالفعل، ناهيك عن تقليل الفجوة الدولارية ومعالجة خلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري».