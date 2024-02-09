النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل بالتورط في تبادل العملات

تُباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بتورطه في تبادل العملات خارج السوق المصرفي في منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة.

تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم الذي يُدعى "مبارك.ص"، ويبلغ من العمر 24 عامًا، كان بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولار أمريكي، و2000 ريال سعودي، و685 جنيهًا مصريًا، و9 جنيهات استرلينية، و1175 ريال يمني" وقد ضُبط وهو يقوم بتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفي المعتاد.



وعندما تم مواجهته بالمضبوطات، اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية بهدف التجارة في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.