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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عامل يقوم بتبادل العملات خارج السوق المصرفي في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عامل لتورطه في تبادل العملات خارج السوق المصرفي في منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم الذي يُدعى "مبارك.ص"، ويبلغ من العمر 24 عامًا، كان بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولار أمريكي، و2000 ريال سعودي، و685 جنيهًا مصريًا، و9 جنيهات استرلينية، و1175 ريال يمني" وقد ضُبط وهو يقوم بتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفي المعتاد.

وعندما تم مواجهته بالمضبوطات، اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية بهدف التجارة في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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