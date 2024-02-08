العوضي ينشر فيديو يجمعه مع ياسمين عبدالعزيز وتكهنات بعودتهما

نشر الفنان أحمد العوضي مشهد من مسلسل اللي مالوش كبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، معلقا بجملة من المشهد "طب اسمع يا وحش الكون مافيش فلوس ومافيش اعتذار .. أخرك هاتيه ".

انهالت التعليقات من المتابعين، وبدأت التساؤلات عن سببب الفيديو ، فمنهم من تكهن بأن العوضي يلمح للفنانة ياسمين بالرجوع، فعلق عبدو حسن" بداية الرجوع يا عمنا تلميحات إن شاء الله أخبار حلوة"، بينما علقت ساندي " كدا يبقى رجعتوا أقسم بالله دا يبقى أحلى خبر"، أما برنسس لولو فلقت " بيلمح يا ياسمين خدي بالك".



وعلق البعض الآخر أنه قد يكون بينهم خلافات في الاتفاق الذي يحدث حال الطلاق ، فعلق احمد العرابي "انا خايف تكون طالبة قائمة ومؤخر وبيلمح أنه مش هيدفع. أهدى يا كبير مش كده".



يذكر أن الفنان احمد العوضي كان قد تعرض في الأيام الماضية لوعكة صحية، أدت إلى دخوله المستشفى وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بزيارته للاطمئنان على حالته.

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