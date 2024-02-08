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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة العامة: الإفراج عن 60 متهمًا محبوسًا احتياطيًا

أرشيفية
أرشيفية
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أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ستين متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية، بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

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