الأحد.. عزاء شقيقة صلاح قابيل من مسجد الحامدية الشاذلية

تتلقى أسرة الراحلة عصمت قابيل شقيقة الفنان صلاح قابيل العزاء بها من مسجد الحامدية الشاذلية يوم الأحد المقبل.

وأعلن عمرو قابيل ابن الفنان الراحل صلاح قابيل، وفاة عمته، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وقال: "سبحان من له الدوام انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، آخر أخوات أبويا الله يرحمه"

وتوفي الفنان صلاح قابيل يوم 2 من شهر ديسمبر عام 1992 إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 61 عاما.

وتم تغيير سيناريو الجزء الخامس والأخير من مسلسل ليالي الحلمية بحذف دور الحاج علام السماحي من هذا الجزء بعد وفاته.