29 فبراير.. حفل نداء شرارة ومها فتوني في الكويت

تستعد الفنانة نداء شرارة لإحياء حفل غنائي يوم 29 فبراير الجاري في الكويت، يجمعها بكورال روح الشرق والفنانة مها فتوني.

من المنتظر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد في أمسية عنوانها الطرب الأصيل.

يشار إلى أن نداء شرارة قدمت مؤخرا تتر مسلسل «حدوتة منسية» الذي يعرض حاليا، من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، نانسي صلاح، عبير صبري، طارق صبري، محمد علي رزق، هبة عبدالغني، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.