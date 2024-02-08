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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حبس عاطل ضبط بحوزته 4.5 كيلو هيروين بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، جرى ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وسلاح ناري بالخانكة.

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام عاطل بالاتجار فى بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس).

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

المواد المخدرة كمية لمخدر الهيروين مركز شرطة الخانكة مخدر الهيروين محافظة القليوبية