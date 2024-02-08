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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

السبت.. "الفنون التشكيلية" يقيم ندوة بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم مصطفى كامل بمتحفه

ندوة مصطفى كامل
ندوة مصطفى كامل
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يقيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم مصطفى كامل، بمتحف مصطفى كامل، وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

تدير الندوة الدكتورة نادية أحمد كامل مديرة المتحف ، و المحاضر الأستاذ هاني منير الصادق، المستشار القانوني والباحث في الأدب السياسي.

 

الزعيم مصطفى كامل، مؤسس الحزب الوطنى، وأحد رجال الحركة الوطنية فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إذ رحل فى 10 فبراير عام 1908، عن عمر يناهز 33 عاما، وهو زعيم سياسي وكاتب مصرى، أسس الحزب الوطني وجريدة اللواء، كان من المنادين بإنشاء (إعادة إنشاء) الجامعة الإسلامية، كان من أكبر المناهضين للاستعمار وعرف بدوره الكبير في مجالات النهضة مثل نشر التعليم وإنشاء الجامعة الوطنية.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ذكرى وفاة مصطفى كامل متحف مصطفى كامل