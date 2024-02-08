السبت.. "الفنون التشكيلية" يقيم ندوة بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم مصطفى كامل بمتحفه

يقيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم مصطفى كامل، بمتحف مصطفى كامل، وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

تدير الندوة الدكتورة نادية أحمد كامل مديرة المتحف ، و المحاضر الأستاذ هاني منير الصادق، المستشار القانوني والباحث في الأدب السياسي.

الزعيم مصطفى كامل، مؤسس الحزب الوطنى، وأحد رجال الحركة الوطنية فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إذ رحل فى 10 فبراير عام 1908، عن عمر يناهز 33 عاما، وهو زعيم سياسي وكاتب مصرى، أسس الحزب الوطني وجريدة اللواء، كان من المنادين بإنشاء (إعادة إنشاء) الجامعة الإسلامية، كان من أكبر المناهضين للاستعمار وعرف بدوره الكبير في مجالات النهضة مثل نشر التعليم وإنشاء الجامعة الوطنية.