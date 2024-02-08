غرفة الطباعة والتغليف تتيح تحديث بيانات الشركات إلكترونيا

نجحت غرفة الطباعة والتغليف في إتاحة خدمة تحديث بيانات الشركات الأعضاء إلكترونيا من خلال الدليل الإلكتروني الجديد للغرفة، والذي يسمح لأعضاء الغرفة بتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الغرفة.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن الغرفة تحاول بصورة مستمرة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول على الشركات وتمكينهم من الحصول على خدمات الغرفة بأقل مجهود.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الدليل الإلكتروني الجديد يحتوى عددا من الخدمات منها تحديث البيانات الخاصة بالشركات والأعضاء من خلال دليل إلكتروني تم تطويره بواسطة واحدة من أكبر الشركات التقنية في مصر من أجل تسهيل الحصول على الخدمات .

وأشار المهندس نديم إلياس إلى أن الدليل الإلكتروني الجديد لغرفة صناعة الطباعة والتغليف يحتوى على كافة بيانات ووسائل الاتصال بالغرفة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الغرفة، بحيث يكون التواصل إلكترونيا مع الغرفة للحصول على الخدمات كما تم إضافة خدمة تحديث بيانات الشركات.

وأكد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الغرفة تحاول باستمرار استحداث الخدمات الإلكترونية واعتماد وسائل تقنية حديثة من أجل خدمة الأعضاء .