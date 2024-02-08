إعلام عبري: فلسطيني يفتح النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مواطنا فلسطينيا أطلق النار على جنود الاحتلال في بلدة دير شرف بالضفة الغربية وردت عليه القوات الإسرائيلية وقتل بالرصاص.

وأوضح جيش الاحتلال أن جنود الاحتياط من كتيبة الاحتياط 7037 العاملة في موقع عسكري بالقرب من البلدة أطلقوا النار على المسلح، وبحسب خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، فقد قُتل بإطلاق النار، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، أن فلسطينيين آخرين أصيبا في نفس الحادث، ربما بنيران المهاجم.

ويقول جيش الاحتلال إنه لم يصب أي جندي ورصاصة أصابت خوذة أحد الجنود، لكنه لم يصب بأذى.