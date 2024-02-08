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الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إعلام عبري: فلسطيني يفتح النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مواطنا فلسطينيا أطلق النار على جنود الاحتلال في بلدة دير شرف بالضفة الغربية وردت عليه القوات الإسرائيلية وقتل بالرصاص.

وأوضح جيش الاحتلال أن جنود الاحتياط من كتيبة الاحتياط 7037 العاملة في موقع عسكري بالقرب من البلدة أطلقوا النار على المسلح، وبحسب خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، فقد قُتل بإطلاق النار، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، أن فلسطينيين آخرين أصيبا في نفس الحادث، ربما بنيران المهاجم.

ويقول جيش الاحتلال إنه لم يصب أي جندي ورصاصة أصابت خوذة أحد الجنود، لكنه لم يصب بأذى. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي