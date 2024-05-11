أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهيدان جراء قصف الاحتلال منطقة البرهان في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما استشهد مواطنان فلسطينيان في قصف صاروخي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتم نقل الشهيدين إلى مستشفى المعمداني في القطاع.

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة أن الطواقم الطبية لديه استقبلت 179787 نداء استغاثة موزعة بين نقل مصابين وشهداء ومرضي خلال شهرين.

وأمس الجمعة، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.