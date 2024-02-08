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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

السبت.. مناقشة "وكنا نضحك أحيانًا" بمكتبة البلد

كتاب وكنا نضحك أحيانًا
كتاب "وكنا نضحك أحيانًا"
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تستضيف مكتبة البلد في السادسة والنصف مساء السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، مناقشة كتاب "وكنا نضحك أحيانًا" والصادر عن دار صفصافة  للنشر والتوزيع ويضم مذكرات الشاعر النمساوي المناهض للصهيونية إريش فريد، والذي ترجمه مؤخرًا المتميز سمير جريس، والذي يقدم هذه الترجمة في المناقشة، ويناقش الكتاب الكاتب والصحفي هشام أصلان.
 سمير جريس: كاتب وصحفي ومترجم درس الألمانية وآدابها في القاهرة، وماينتس بألمانيا، وترجم عن الألمانية نحو أربعين عملًا من الأعمال الأدبية المعاصرة، منها: «عازفة البيانو» لإلفريده يلينك (نوبل 2004)، و«صداقة» لتوماس برنهارد، و«دون جوان» لبيتر هاندكه (نوبل 2019)، و«سدهارتا» لهرمان هسه (نوبل 1946). ألَّف كتابًا عن الكاتب الألماني جونتر جراس (نوبل 1999) بعنوان «جونتر جراس ومواجهة ماضٍ لا يمضي».
تقديرًا لترجماته حصل جريس على عدة جوائز عربية وألمانية.
 وهشام أصلان كاتب وصحفي، يعمل نائب رئيس تحرير مجلة إبداع التي تصدر عن "الهيئة العامة للكتاب".
يشرف على المكتب الصحفي والبرامج الثقافية وقطاع الورش التعليمية الحرة في مركز جزويت القاهرة الثقافي. 
صدر له: "شبح طائرة ورقية"، مجموعة قصصية.

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