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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار سعر الدولار في مصر بداية اليوم الخميس 8 فبراير 2024

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي اليوم
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استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 فبراير 2024، في البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم عند نحو 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بداية اليوم 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي بداية تداولات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك مصر حوالي  30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
استقر سعر الدولار في بنك المشرق اليوم الخميس عند  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

فيما ثبت سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بداية اليوم  في بنك الكويت الوطني عند نحو  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.  

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