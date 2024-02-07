أمم أفريقيا 2023.. نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى وقت إضافي بعد تعادل إيجابي

اتجهت مباراة منتخب نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى وقت إضافي بعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 علي ملعب "السلام".

وخاض المنتخب النيجيري اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

ودخل منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.