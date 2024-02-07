حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسى اليوم تاريخية وغير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة

وصف الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيد على شعور الرئيس بنبض الشارع المصرى.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام خاص، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة الا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد.