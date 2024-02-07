بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

يوفر موقع "البوابة نيوز" لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها من قبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واعتمد محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.31 %.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح ابراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الاعدادية.

من جانبه أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (113262) طالبا وطالبة وعدد (1889) طالب وطالبة للاعدادية المهنية وعدد (6) طلاب مكفوفين وعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 111035 طالب وطالبة اعدادية عامةى و1113 إعدادية مهنية.

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