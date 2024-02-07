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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تقارير تكشف مصير مودريتش مع ريال مدريد

مودريتش
مودريتش
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كشفت بعض التقارير الإسبانية، اليوم الاربعاء، عن مصير الكرواتى لوكا مودريتش، مع فريق ريال مدريد، من التجديد او من عدمه.
من المفترض ان ينتهى عقد مودريتش صاحب الـ 38 عام، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجارى.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية"، فان إدارة ريال مدريد لم تتم مفاتحة مودريتش فى التجديد أو من عدمه حتى الان، بعد ان قضى 12 عام داخلة قلعة الفريق الملكى.
وأكدت الصحيفة، أنه في ظل الوضع الحالي، سيكون هذا هو الموسم الأخير لمودريتش مع ريال مدريد، رغم انه رفض عروض كثيرة في الصيف الماضي للرحيل عن ريال مدريد، لكنه قرر عدم ترك الفريق الملكى من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، لكن التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام عقد الأمور.
ومن المتوقع بعد هذا التقريران ينتهى المطاف بالكرواتى مودريتش في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية بدورى "روشن".
 

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