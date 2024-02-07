بالصور.. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تزور جسر الحضارة وفندق اللسان في دمياط

‎زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"، للتعرف عن قرب حول مشروع تطويره وأعمال إعادة تأهيله شاملة التى تقوم بتمويلها شركة مصر لإنتاج الاسمدة "موبكو" وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة والذى تم توقيعه يوليو ٢٠٢١ .

‎وأشارت الدكتورة منال عوض أن كوبرى دمياط التاريخى يحمل تاريخًا بدأ عام ١٨٩٠ حين تم إنشاؤه ككوبرى على نهر النيل بإمبابة، ونقله إلى دمياط عام ١٩٢٧ ، وصولا إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام ٢٠٠٧ بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق؛ إذ حقق خلال الفترة من ذلك العام حتى ٢٠١١ نقلة ثقافية وحضارية كبيرة وأصبح مركز ثقافى وتنويرى ومقصد لنشر الوان الفنون المختلفة، وبعدها تتأتى أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ليتعرض لأعمال تخريب واهمال منذ تلك الفترة.

وأشارت محافظ دمياط أيضًا إلى أن المحافظة قد وضعت لاستعادة دور هذا الكوبرى العظيم وتعظيم الاستفادة منه كأثر أدرج بقرار وزارة الآثار رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ وبما يتواكب مع رؤية الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية المساهمة فى تعزيز الاقتصادات المحلية ، حيث أبدت شركة موبكو استعدادها تنفيذ تلك الخطة بتمويل منها كمشاركة مجتمعية ، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب ، وفى هذا السياق، ذكرت الدكتورة منال عوض ان المشروع تضمن صيانة جسم الكوبرى وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالأساسيات والأنظمة الحديثة، هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة.

‎كما توجهت محافظ دمياط وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة رأس البر حيث قامتا بزيارة فندق شتيجبرجر اللسان الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩ ، ويُعد أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا يتميز بموقعه الفريد عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود المحافظة لإنشاء الفندق الذى ظل لسنوات عبارة عن هيكل خرسانى لم يكتمل ، وحقق الفندق نقلة كبيرة لتلك المدينة السياحية حيث شهد أفواج سياحية من عدد من دول العالم..