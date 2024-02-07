تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال توسعة مدخل مدينة مرسى مطروح امتدادا من الكيلو 8 على الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية إلى داخل المدينة، استكمالاً لأعمال التطوير وتوسعة الطريق لتيسير حركة السيارات والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق عند منطقة الكيلو 4، موجها بتواجد ممثلى جميع مسؤولي الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية المعنية من مجلس مدينة مرسى مطروح وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف والصحي والغاز والتليفونات وغيرها خلال تنفيذ الأعمال والتنسيق فيما بينهما؛ لتذليل أى عقبات.

وكذلك التوجيه لإدارة مرور مطروح بتيسير الحركة مع وضع الإشارات والإرشادات المرورية بالتحويلات المرورية على طول منطقة الأعمال بالطريق، سواء بالطريق الرئيسي أو الحارات البطيئة، وعلامات تحذيرية بأماكن الحفر وغرف التفتيش الخاصة بتجميع كابلات ومواسير البنية التحتية حرصا على سلامة المواطنين والسيارات وتيسير حركة السير.

محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة مدخل العاصمة

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