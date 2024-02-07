القليوبية: الكشف على 1982 مواطنا مجانا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية مرصفا

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية مرصفا ببنها أيام الاثنين والثلاثاء 6 و7 فبراير، وجرى الكشف خلالها على 1982 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة - جراحة - نسا - أطفال - رمد - جلدية- أسنان- تنظيم أسرة).

إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما جرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القافلة الطبية

IMG-20240207-WA0004

IMG-20240207-WA0003

IMG-20240207-WA0001

IMG-20240207-WA0002