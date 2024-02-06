روسيا تسيطر على معاقل أوكرانية في زابوريجيا

أكد السياسي الروسي، وزعيم حركة (نحن معًا مع روسيا) فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية سيطرت على العديد من المعاقل الأوكرانية، شمال قرية بريوتنوي في منطقة زابوريجيا.

وقال روجوف - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن القوات الروسية تقدمت إلى المناطق الواقعة شمال غرب قرية بريوتنوي وتقوم بتعزيز موقعها.. مضيفا: "لقد تقدمت لمسافة تتراوح بين 200 و500 متر، واستولت على العديد من المعاقل".

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن وحدات من مجموعة القتال الشرقية قامت بتحسين مواقعها في منطقة دونيتسك الجنوبية، وصدت هجومين أوكرانيين وضربت قوتها البشرية وأسلحتها بالقرب من مستوطنتي ستارومايورسكوي وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في منطقة زابوريجيا.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير حكومي روسي، بأن نمو الاقتصاد الروسي لا يزال مستمرًا على الرغم من التباطؤ في نهاية العام الماضي، إلا أن توقعات الأعمال لعام 2024 متفائلة بشكل أساسي.

وأضاف التقرير الاقتصادي الحكومي الصادر عن "بنك روسيا/" أن توقعات التضخم لقطاع الأعمال والسكان لا تزال مرتفعة. وخلال الأشهر المقبلة، ستؤدي القرارات التي تم اتخاذها بالفعل بشأن السياسة النقدية إلى مزيد من التباطؤ التدريجي لعمليات التضخم والعودة إلى معدلات متوازنة للنمو الاقتصادي وانخفاض التضخم.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه تم تقييد التوسع في الطلب الاستهلاكي بسبب التباطؤ المستمر في الإقراض للأفراد استجابة لزيادة أسعار الفائدة وتشديد الحدود الاحترازية الكلية، موضحة أنه تم تسهيل ذلك أيضًا من خلال تسارع نمو أموال المواطنين في البنوك، خاصة تلك المودعة على ودائع لآجال تصل إلى سنة واحدة بأسعار فائدة جذابة.